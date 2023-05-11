Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Anneler Günü dolayısıyla çanta dikim atölyesi açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde Anneler Günü dolayısıyla açılan atölyede, kursiyerler hem geleneksel el sanatlarını, hem de el yapımı çanta dikimini öğreniyor.

Olgunlaşma Enstitüsü binasında açılan çanta dikim atölyesinde, 7 usta öğretici kursiyerlere tasarım tekniklerini, geleneksel el sanatlarını ve çanta yapımını öğretiyor.

Kursiyerler tarafında tasarlanan, kesimi ve dikimi yapılan çantalar, geleneksel ve özgün desenlerle süsleniyor.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Erkal, AA muhabirine, çanta dikim atölyesinin ilkinin kentte bulunan depremzedelere yönelik başlatıldığını söyledi.

Çanta dikim atölyesinin yoğun ilgi gördüğünü ve depremzede kadınlar için gelir kaynağına dönüştüğünü belirten Erkal, Anneler Günü dolayısıyla atölyenin tüm vatandaşlara açıldığını aktardı.

Atölyede kursiyerlerin çeşitli dikim ve tasarım tekniklerini öğrendiğini anlatan Erkal, "Kursiyerlerimiz öncelikle atölyemizde çanta tasarımı yapmayı öğreniyorlar. İstedikleri model ve tarza göre kalıp çıkarıyorlar. Sonrasında diledikleri tasarımları işliyorlar. Atölyemizde 7 usta öğreticimiz var. Tasarım, dikiş, nakış, makrome ve keçeleme gibi el sanatlarını öğretiyorlar. Tüm bu aşamaların ardından kişiyle özel, özgün çantalar ortaya çıkıyor. Atölyemize ilgi oldukça yoğun, şu anda birçok kişi sevdiklerine, annelerine el yapımı çantalar hazırlıyor." diye konuştu.

Atölye çalışmasının randevu sistemiyle planlandığını ve ücretsiz olduğunu dile getiren Erkal, 16 farklı alanda atölye çalışmasının yapıldığı enstitüye tüm vatandaşları beklediklerini kaydetti.

Usta öğretici Fatma Kaplan da, atölye çalışmalarının oldukça keyifli geçtiğini, çantalarda farklı tasarımlar oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.



İlk kez çanta yapan kursiyer Derya Özgel ise Anneler Günü'nde sevdiklerine el emeği bir hediye vermek için atölyeye katıldığını, eski kanaviçeleri çantalar üzerinde yeniden tasarladığını belirtti.

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