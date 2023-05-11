Trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Defne'nin adı parkta yaşatılacak

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Defne Akgül'ün adını taşıyan park yarın hizmete açılacak.

Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aksu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturarak, her mahalleye 3 çocuk parkı yapılmasını isteyen 7 yaşındaki Defne Akgül, 33 gün sonra annesi Derya Akgül'ün kullandığı 06 CJD 235 plakalı aracın kaza yapması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksu Belediye Meclisi Haziran 2022 meclis toplantısında Defne Akgül adına park yapılması kararının alınmasının üzerine, başlatılan çalışmaların ardından 11 ay sonra Macun Mahallesi'ne park yapıldı.

Park, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.





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