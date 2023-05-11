EVSAD Antalya Şubesi, Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Antalya Şubesi tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler kapsamında EVSAD Antalya Şube Başkanı Halenur Şahin, yönetim ekibi Ünzile Köse, Ali Özdemir, Zafer Şahin, Ayşe Şan ve İsmail Avcu, Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan'ı ziyaret etti.

Şahin, Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Dernek Başkanı Şahin ve beraberindekiler, hastanenin engelli ağız diş ünitesini, diyaliz merkezini de ziyaret ederek, engelli hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık ekibine teşekkür etti.

Şahin, yaptığı açıklamada, 1992'de Birleşmiş Milletler'de alınan kararla topluluğa üye 156 devlet tarafından belirlenmiş olan 10-16 Mayıs'ın Engelliler Haftası olarak ilan edildiğini bildirdi.

Dünyada yaklaşık 1 milyar, Türkiye'de ise yaklaşık 5 milyon kişinin çeşitli nedenlere bağlı engelli olduğunu aktaran Şahin, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama katılımda önemli zorluklar yaşadığını dile getirdi.

Depremde engelli kalanlara yönelik de çeşitli yardımlarda bulunduklarını anlatan Şahin, dernek olarak engellilere yönelik farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.



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