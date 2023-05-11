QTerminals Antalya, 400 öğrenciyi limanda ağırladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals, "Toroslardan Akdeniz"e projesi kapsamında öğrencileri ağırladı.

Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, kentteki 12 farklı okuldan 367 öğrenci ve 24 öğretmen limanı ziyaret etti.

QTerminals yöneticileri, öğrencileri denizcilik sektörü hakkında bilgilendirdi, sektöre ilişkin sorularını yanıtladı.

Konteyner işlemlerini ekranlar üzerinden canlı olarak gösteren ve sistem üzerinden anlatan yöneticiler, öğrencilere sahada uygulamalı eğitim de verdi.

Ziyaretin ardından öğrencilere başarı sertifikası, Nutuk ve Atatürk'lü set hediye edildi.​​​​​​​



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