Antalya'da TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, dereceye giren öğrenciler ve eğitimciler katıldı.

Vali Yazıcı, TEKNOFEST finallerinde liseliler arasında elektrikli araç kategorisinde 3. olan Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı elektrikli otomobille deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Yazıcı, buradaki konuşmasında, dereceye giren bütün öğrencilere Antalya'ya bu gururu yaşattıkları için teşekkür etti.

TEKNOFEST'in gençlerin hayallerini gerçekleştirmesi anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Yazıcı, "Türk genci fırsat verildiğinde neler yapabileceğini bütün dünyaya gösteriyor. Antalya'mızın da değerli gençleri bu işe katkı sunacaktır." dedi.

Yazıcı, öğrencilerin zeki olmasının yeterli olmadığını, öğretmenlerin de öğrencileri organize etmesi, yönlendirmesi ve eğitmesi gerektiğini vurguladı.

Bir şeyi başarmak için önce inanmak gerektiğini kaydeden Yazıcı, "Sizler kendinize inandınız, güvendiniz ve başardınız. Daha da iyi şeyler yapacaksınız. Kardeşleriniz de sizleri örnek alarak onlar da bunu ileriye götürecek. Biz uzayda da havacılıkta da savunma sanayinde de aklınıza gelen her alanda büyüdük, büyüyeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan ise Antalya eğitimini daha da ileriye taşıma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Gençlerin başarısının ülkenin geleceği için çok önemli olduğunun altını çizen Çalışkan, "Sizlerin yetenek ve istekleri doğrultusunda, hedeflerinize emin adımlarla yürümeniz bizim için en kıymetli öncelik. Sanatta, sporda ve birçok alanda dünya sahnesinde yer almanız bizi gururlandırıyor." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından 2023 TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

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