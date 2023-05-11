Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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