8. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde ödüller sahibini buldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Kültür, Turizm ve Spor Filmleri Tanıtma Derneği (TANITMADER) tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen festivalin ödül töreni, Antalya Kültür Sanat Oditoryum Salonu'nda düzenlendi.

Festivalde, 38 ülkeden yaklaşık 350 film ve belgesel, 9 ana kategoride yarıştı.

Törende konuşan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu, festivalin daha önce İstanbul, Kapadokya ve Gaziantep'te yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Saraçoğlu, "Depremler nedeniyle bu yıl Antalya'da butik bir organizasyonla festivalimizi tamamlıyoruz. Konferanslar, söyleşiler, sergiler ve film gösterimleri gerçekleştirdik. Festivalimize 38 ülkeden 350'ye yakın film katıldı. Dünyanın dört bir yanından belgesel, kısa film ve turizm filmleri burada yarıştı. Amacımız Türk kültür ve turizmini dünyaya tanıtmak. Bu bağlamda 35 ülkede düzenlenen festivalin Türkiye ayağını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda bu başarıyı devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Törende, turizm filmleri kategorisinde "On a Quest With Jaswant", şehir kategorisinde "Barcelone Timelapse", bölge kategorisinde "Rutas De Espana", belgesel kategorisinde "Formentor, The Sea Of Words", kültür turizmi kategorisinde "Cultural Tourism In Ukraine" filmleri ödül aldı.

Turizm tanıtımında "My Year 2021" filminin öne çıktığı festivalde, turizm hizmet kategorisinde "Come To Bulgaria", TV programında "The King And The Sun", etkinlik turizminde "Budapest Mice Image Film" ödüle layık görülürken jüri özel ödülü "Blue, Maybe" isimli filme verildi.

Grand Prix ödülünü ise "Cultural Tourism In Ukraine" adlı yapım aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.