TJK 2022 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri yarışması sonuçlandı

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ANTALYA (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nda AA muhabiri Süleyman Elçin, özel ödüle layık görüldü.

TJK tarafından Türk atçılık ve yetiştiriciliği, atçılık tarihi ve kültürü, at yarışçılığı ile kulübün çalışmalarını tanıtmak, bu doğrultuda medyada yer alan haberlerin değerlendirilip ödüllendirilmesi yoluyla ilgili basın-yayın organlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri yarışmasında kazananlar belli oldu.



İstanbul Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen seçici kurul toplantısında yarışmaya katılan 2022 yılına ait 66 eser değerlendirildi.

Seçici kurulda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TCG) Genel Sekreteri Sibel Güneş, TCG Yönetim Kurulu üyeleri Yusuf Dursun, Bahri Havadır, TJK Yönetim Kurulu üyeleri Gülnur Gülerce, Kerem Alkan, kulübün denetim kurulu başkanı Armağan Turhan, At Yarışı Yazarları Derneği Başkanı Reşat Yurday Köstem ve derneğin ikinci başkanı Atahan Zorluoğlu da yer aldı.

Kurulun değerlendirmesi sonucu AA muhabiri Süleyman Elçin, "Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak" haberiyle Nimet Üyken Özel Ödülü'ne layık görüldü.



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