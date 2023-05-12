Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Aksu'da sergilendi

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ANTALYA (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Antalya'nın Aksu ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için ilçeye getirilen Togg T10X, Kent Meydanı'nda sergilendi. Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Togg'un milletin göğsünü kabarttığını, önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Togg'u inceleyen Şahin, "Donanımlı bir araç olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.





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