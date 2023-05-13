24. Tarım ve Seracılık Festivali sona erdi

Dikkat! En çok zehirlenmeye yol açan mantar türü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Kumluca'da düzenlenen 24. Tarım ve Seracılık Festivali, "Destanların dansı" dans gösterisiyle sona erdi.

Karatepe stadında Alagöz Kültür Sanat topluluğu tarafından gerçekleştirilen gösteri, vatandaşların beğenisini kazandı.

Gösterisi sonunda konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bu yılki festival etkinliklerinin birbirinden renkli olduğunu ifade eden başkan Köleoğlu, festivale halkın ilgisinin yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu yıl asrın felaketi olarak nitelenen deprem nedeniyle konserleri iptal ettiklerini vurgulayan Köleoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Köleoğlu, Alagöz Kültür Sanat topluluğu sanat yönetmeni Serhat Turak'a gecenin anısına plaket takdim etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.