En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Elmalı'da temsili askerlik yapacak engellilere "asker kınası" yakıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla belediye kafeteryasında düzenlenen etkinlikte 9 engelli gönüllerince eğlendi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, özel bireyleri topluma kazandırmak, özel bireyler hakkında toplumda farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinliğin düzenlenmesi konusunda belediye olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Eğlencede pasta kesen engellilerin ellerine eğitim gördükleri kurumlardaki öğretmenleri tarafından kına yakıldı.

Engellilerin, Antalya Topçular Askeri birliğinde bir günlük temsili askerlik eğitimine katılacakları öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.