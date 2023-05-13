Finike'de "Engelliler Haftası" etkinliği

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde "Engelliler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hacı Abdullah Onur Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen programda, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelenirken, el sanatları ve resim sergisi açıldı.



Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.



Programa, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, veliler ve öğrenciler katıldı.

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