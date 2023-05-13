Kepez Belediye Başkanı Tütüncü esnafla buluştu

ANTALYA (AA)- Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mısır Çarşısı'nı ziyaret etti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Mısır Çarşısı esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Tütüncü, "14 Mayıs seçimlerini en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Seçimler demokrasinin şölen günleridir, sevinç günleridir. Elbette ki herkesin siyasi tercihine saygımız sonsuz. Biz, bize oy vermeyenleri de bağrımıza bastık, onları da yanımıza almaya gayret ettik. Neden bize oy vermediklerini hissetmeye çalıştık, bunun için her girdiğimiz seçimde bir öncekinden daha fazla oy almayı başardık." ifadelerini kullandı.

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