Alanya'da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Akdere (21) idaresindeki 07 YSG 42 plakalı hafif ticari araç, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akdere, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde, Akdere'nin kullandığı hafif ticari aracın hızla elektrik direğine çarpması ve aracın savrulması yer alıyor.

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