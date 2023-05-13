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Antalya'da "16. AÇBİD Uluslararası Çene Cerrahisi Kongresi" başladı

AA

Antalya'da "16. AÇBİD Uluslararası Çene Cerrahisi Kongresi" başladı

ANTALYA (AA) - Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneğince düzenlenen "16. AÇBİD Uluslararası Çene Cerrahisi Kongresi" ve "AÇBID-ASIANAOMS Joint Kongresi" Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otelde düzenlenen kongreye, yurt içi ve dışından ağız ve yüz cerrahisi uzman hekimleri ile asistanlar katıldı.

Sunum yapan Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, bu yıl hem yurt içi hem de yurt dışından önemli katılım sağlanan kongrede çok değerli konuşmacıların yer aldığını söyledi.

Ağız ve yüz cerrahisinin geniş bir alan olduğunu belirten Basa, şöyle konuştu:

"Nasıl bütün meslek dalları gelişiyorsa diş hekimliğinin önemli bir branşı olan ağız, çene ve yüz cerrahisi branşı da hem teknolojinin getirdiği kolaylıklarla hem de pratik alanda çok önemli şekilde gelişiyor. Ülkemizdeki çene cerrahı meslektaşlarım da buna çok katkı koyuyor. Teknolojinin gelişmesi bize de çok yarıyor. Öğretim üyelerimiz ve akademisyenlerimiz önemli buluşlara imza atıyor, bu gelişmelere katkılarda bulunuyor. Biz de bunları kongremizde paylaşıyoruz. Herkes kendi deneyimini aktarıyor."

- "Bazı ilaçlar çene kemiklerinde problemlere yol açabiliyor"

Çene cerrahisinde diş hekimliğinin çok önemli bir branş olduğuna işaret eden Basa, vücut sağlığı için diş sağlığının önemine değindi.

Basa, diş ve çevresindeki dokuların hastalıklarının, vücutta başka sistemik hastalıklara yol açabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 10 yıldır gittikçe artan bir şekilde yeni yeni rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. İlaç kullanımına bağlı komplikasyonlardan bahsediyorum. En önemlilerinden biri de, özellikle vurgulamak istiyorum, kemik erimesinde kullanılan bazı ilaçlar veya kanser ilaçlarının bir kısmı çene kemiklerinde problemlere yol açabiliyor. Bu ilacı alan bir hastada cerrahi müdahale yapılacağı zaman bunu mutlaka kontrol etmek istiyoruz. Çünkü kemikte çok ciddi kemik iliği iltihaplarına yol açıyor ve daha sıkıntılı duruma geliyor."

Ağız, yüz ve çene cerrahisi konularındaki teknikler ve gelişmelerin ele alındığı kongre, yarın sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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