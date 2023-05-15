Kepez Güreş Takımı, Türkiye şampiyonasına gidiyor

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya şampiyonasında 41 madalya kazanarak gittikleri grup şampiyonası kupasını son saniyede kaçıran Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Türkiye şampiyonası biletini aldı.



Grup şampiyonasında 4-4 berabere kaldıktan sonra son saniye puanıyla kupayı kaybettiklerini belirten güreş antrenörü Meral Kaya, "Yine de Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Son 2 yıldır çalıştırdığımız altyapı sporcularımız, artık fazlasıyla meyvelerini veriyor. Önümüzdeki süreçlerde çok daha başarılı olacaklarına inancımız tam." ifadelerini kullandı.



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