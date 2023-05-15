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GÜNCELLEME - Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA

GÜNCELLEME - Antalya Serbest Bölge'deki yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor

ANTALYA (AA) - Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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