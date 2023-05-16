Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Canel Özsaral, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Feddal, Balkovec, Lusamba, Umut Güneş, Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın, Koulouris

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Moreno, Mahir Emreli

Goller: Dk. 15 Pozuelo (Arabam.com Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 24 Calvo (Arabam.com Konyaspor), Dk. 34 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cebrail Karayel'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunma arkasında topla buluşan Pozuelo'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

33. dakikada sol kanatta gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca, yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası dışına çıkardığı topta Umut Güneş'in sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

Maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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