Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Canel Özsaral, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 46 Leroy Fer), Furkan Bayır, Feddal, Balkovec (Dk. 71 Yusuf Özdemir), Lusamba, Umut Güneş (Dk. 70 Eduardo), Efecan Karaca, Candeias, Oğuz Aydın (Dk. 90+3 Erencan Yardımcı), Koulouris

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis, Michalak (Dk. 82 Muric), Pozuelo (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Moreno (Dk. 82 Mehmet Büyüksayar), Mahir Emreli (Dk. 64 Mame Diouf)

Goller: Dk. 15 ve 74 Pozuelo, Dk. 54 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor),

Sarı Kartlar: Dk. 24 Calvo, Dk. 79 Bouchalakis (Arabam.com Konyaspor), Dk. 34 Umut Güneş, Dk. 83 Oğuz Aydın, Dk. 83 Lusamba, Dk 90+3 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yendi.

49. dakikada sağ kanattan topu hızla taşıyan Michalak'ın ceza sahasına kadar girerek vurduğu top az farkla auta çıktı.

50. dakikada merkezden gelişen Konyaspor atağında Moreno'nun savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahasına giren Mahir Emreli'nin vuruşunu kaleci Runarsson kurtardı.

54. dakikada Konyaspor iki farklı öne geçti. Alanyaspor'da kaleci Runarsson'un kısa düşen pasında, Konyaspor'da topu alan Guilherme'nin ceza sahasına kestiği ortada Soner Dikmen'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

57. dakikada Alanyaspor'da Lusamba'nın düşürülmesi sonucu ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta, Oğuz Aydın'ın kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Sehic kornere çeldi.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Leroy Fer'in şutunu kaleci Sehic kurtardı.

74. dakikada Konyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Pozuelo'nun vuruşu defansa çarparak, yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 0-3

81. dakikada Alanyaspor'da Lusamba'nın pasında topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışından attığı gol, Oğuz Aydın'ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Müsabaka konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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