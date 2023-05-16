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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

AA

Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Teoman Mahallesi 2205 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Apartman sakinleri dumandan etkilenmeden kısa sürede tahliye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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