Antalya DOB sanatçıları 19 Mayıs'ta "Müze Konseri" verecek

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Müze Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Müzesi'nin tarihi atmosferinde organize edilecek konserde, piyanist Anna Tepretmez ve Yücel Yalçın, soprano Sılay Erman, Meriç Karataş, Betül Uzunoğlu Oruç ve Arzu Yaman, tenor Erdi Can Aybaş ve Enis Ok, bas-bariton Umut Tarık Akça ve Yusuf Yıldız sahne alacak.

Konser, 19 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'da sahnelenecek.

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