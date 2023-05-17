Serik'te kokoreççide çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde kokoreç satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mustafa Öz’e ait iş yerinin ocak bölümünde yangın çıktı. Ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede iş yerini sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

İş yerinin ocak ve mutfak kısmı ile çatısı yangından dolayı zarar gördü.

İşletme sahibi Mustafa Öz, "Mangalın başında kokoreç ve köfte pişiriyordum. Mangaldan sıçrayan kıvılcımlar mangalın bacasını tutuşturdu ve birden alevler yükseldi. Kendimizi dışarıya zor attık." dedi.



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