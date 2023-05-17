"Antalya'nın Alpleri" Eğrigöl fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirinden ayıran Geyik Dağları eteklerindeki Eğrigöl, baharın gelişiyle açan rengarenk çiçekleriyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzara sunuyor.

Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl'de, havaların ısınmasıyla doğa canlanmaya başladı. "Antalya'nın Alpleri" olarak da anılan bölgede açmaya başlayan çiçekler, kırsal alanlarda renk cümbüşü oluşturdu.

Kıvrılarak göle akan çayların oluşturduğu menderesler arasında boy gösteren çiçeklere ve yemyeşil arazilere ev sahipliği yapan Eğrigöl, bir kısmı karlarla kaplı dağlarla bütünleşen manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe zaman geçirme imkanı buluyor hem de manzarayı görüntülemeye çalışıyor.

Fotoğraf sanatçısı ve gezgin Hasan Sayın, AA muhabirine, bahar aylarında bölgeyi sık sık ziyaret ettiklerini söyledi.

Bölgede birçok endemik bitki türünün bulunduğunu belirten Sayın, "Bahar aylarında bölgede rengarenk endemik bitkiler açmaya başlar. Çiğdem, sarı çiğdem, yasemin, mavi çiğdem, nevruz, ters lale, ağlayan gelin ve mahcup lale gibi türler bulunur. Bitkilerle ilgilenen kişiler sık sık burayı ziyaret eder. Bölge ayrıca yaz aylarında yürüyüş ve koşu sporları için çok fazla tercih ediliyor. Ancak kaya yapısı itibarıyla tırmanış sporları için elverişli değil." diye konuştu.

Sayın, misafirlere göl çevresinde ateş yakmamaları, çöp atmamaları, bölgedeki bitki ve çiçekleri sökmemeleri uyarısında bulundu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.