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Serik'te gençlik yürüyüşü düzenlendi

AA

Serik'te gençlik yürüyüşü düzenlendi

ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

Gedik Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Usta, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yunus Emre Anadolu Lisesinin bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşte öğrenciler ellerindeki bayraklarla vatandaşlara görsel şölen yaşattı.

Caddedeki esnaf ve vatandaşlar da yürüyüş yapanları alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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