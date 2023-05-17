Serik'te engelli öğrenciler için şenlik düzenlendi

ANTALYA (AA) - Serik'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle şenlik düzenlendi.
Boğazkent Beachpark'ta düzenlenen şenliğe Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürleri, ilçedeki özel eğitim veren okulların öğrencileri ile öğrencilerin aileleri katıldı.
Eğlencede öğrencilere, Türk Hava Kurumu tarafından açılan stantta uçak simülasyon gösterisi düzenlendi.
Öğrenciler oyun parkında doyasıya eğlenirken, Gençlik Merkezi personeli tarafından yüz boyama ve çuval yarışı etkinliği yapıldı.
Öğrenciler ayrıca müzik eşliğinde aileleri ve öğretmeleriyle oyun oynadı.