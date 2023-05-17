Antalya Valisi Ersin Yazıcı, SGK heyetini kabul etti

ANTALYA(AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdür Vekili Hüseyin Er ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ''Sosyal Güvenlik Haftası'' kapsamında Vali Yazıcı makamında kabul ettiği SGK İl Müdür Vekili Er ve beraberindeki heyetin haftalarını kutladı.

Vali Yazıcı, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz, her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunan, temas eden sosyal güvenlik teşkilatının çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirten Yazıcı şunları kaydetti:



"Sosyal güvenlik, insanların hayat içinde yaşayabilecekleri çeşitli olumsuzluklar nedeniyle başkalarına muhtaç olmadan geçinmelerini ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan bir temel insan hakkı ve sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz da, vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de geleceğini güvence altına almaya yönelik olarak kurulmuş, çok başarılı işlere imza atan bir teşkilatımızdır. Şunu çok iyi biliyor ve görüyoruz ki, sosyal güvence konusunda birçok ülkeden daha iyi durumdayız. Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal

hizmetlerden ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken çalışmaları her daim titizlikle yürütüyor. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, her zaman vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla insanlarımıza en iyi şekilde çalışmaya devam ediyor."



SGK İl Müdür Vekili Er de toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler, ve çalışmalar hakkında Yazıcı’ya bilgi verdi.



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