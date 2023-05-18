Uzmanından diyet yapanlara "çocuk menüsü tercih edin" önerisi

ANTALYA (AA) - Alanya Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Saygı, diyet yapanların restoranlarda çocuk menüsünü tercih ederek kaloriyi azaltabilecekleri önerisinde bulundu.

Saygı, yaptığı açıklamada, yaz ayında bol su ve kalorisiz içeceklerin tüketilmesi, gece yarısı yeme alışkanlığından uzak durulması gerektiğini belirtti.

En sevilen yiyeceklerin tadını çıkarırken ölçülü olmanın diyetin anahtarı olduğunu anlatan Saygı, "Çalışmalar, günde 4-5 öğün veya atıştırmalık yiyen kişilerin iştahlarını ve kilolarını daha iyi kontrol edebildiğini göstermektedir. Günlük kalorilerinizi daha küçük öğünlere veya atıştırmalıklara bölmeniz ve çoğunu günün erken saatlerinde yemeniz önerilmektedir." ifadesini kullandı.

Diyette kalorinin azaltılmasının önemine işaret eden Saygı, şunları kaydetti:

"Çocuk menüsünü sipariş etmek, kalorileri azaltmanın ve porsiyonlarınızı makul tutmanın harika bir yoludur. Başka bir numara daha küçük tabaklar kullanmaktır. Bu, porsiyonların daha fazla görünmesine yardımcı olur ve zihniniz memnunsa, mideniz de memnun olacaktır. Daha az makarna veya ekmek ve daha fazla sebze yiyerek, bir yılda bir elbise veya pantolon bedeninizi kaybedebilirsiniz. Tabağınızdaki nişasta miktarını azaltıp sebze miktarını artırırsanız 100-200 kaloriden tasarruf edebilirsiniz. Kolay bir diyet kazanımı gibi görünüyor."

Saygı, diyette başarılı olmak için haftada bir kez tartılma, yemek günlüğü tutma, başarıyı kutlama, aile ve arkadaşlardan yardım almak gerektiğini de sözlerine ekledi.





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