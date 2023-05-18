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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı basın toplantısında konuştu: (2)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı basın toplantısında konuştu: (2)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Milletin 27 milyonu aşkın oyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana teveccüh gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde de çoğunluğu 322 vekil ile Cumhur İttifakı'na veren millet, ittifakımıza olan güvenini, inancını, ülkemizin geleceğini bizde gördüğünü teyit etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız en yakın rakibine 2 milyon 520 bin oy fark atmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Sandıktan çıkan bu iradeye saygımız sonsuz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'a kadar hedefleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye Yüzyılı için Hep Birlikte" diyerek sahada olacaklarını aktardı.

Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde Antalyalının yüzde 89,35 gibi yüksek bir katılım oranıyla demokrasi şölenine katkı sağladığına işaret ederek, YSK'nin ilan ettiği sonuçlara göre AK Parti olarak vekil sayısını koruduklarını, ittifak ortağı MHP'nin vekili sayısının arttırmasıyla da Cumhur İttifakı olarak 8 vekile yükseldiklerini bildirdi.

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı oy oranını yüzde 40'ın üzerine getirdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, kentin yatırımlarını, projelerini hep birlikte takip edecek, sorun ve problemlerine birlikte çözüm aramaya devam edeceklerini kaydetti.

- "Vatandaşın dile getirdiği iki sorunu çözeceğiz"

Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları. Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması. Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız."

Muhalefete seslenen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığı bozup Batı'dan 'aferin almak' için Rusya'ya yaptırım uygulamanın ülkemize ve Antalya'mıza ne yararı olacak? Sizler bu vaadi verirken çiftçimize, turizmcimize, esnafımıza, ihracatçımıza sordunuz mu? Dış politikanın vatandaşa etkisi nasıl olur, işte tam olarak da böyle olur. Bu vaade göre tarım başta olmak üzere ihracat büyük oranda düşer, turist gelmez ve Antalya'mız bu işten büyük zarar görür. Antalya olarak bunun ilk etkilerini görmeye başladık bile. Sadece bu boş söylemle Rus turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 10 seviyelerine kadar geriledi. Rus turistler rezervasyonlarını haziran ayına yaparak seçim sonuçlarını takip ediyor. Sadece popülist söylemlerle ülkemize etkilerini düşünmeden verilen vaatler, şehrimize ve ülkemize ağır sonuçlar doğurabilir."

Yeni dönemde en büyük önceliklerinin 6 Şubat'taki asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinin yeniden imar ve ihyası olacağını anlatan Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. 350 farklı noktada 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde toplam 650 bin yeni konutun ilk 319 binini bir sene içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok"

Çavuşoğlu, seçim gecesinden itibaren depremzede vatandaşları hedef alan paylaşımları üzülerek takip ettiğini dile getirerek, "Bu kin, bu nefret, kendinden olmayanı ötekileştirmek hangi insanlığa ve vicdana sığar. Son olarak Tekirdağ Belediyesinin depremzedelerimizi misafirhanelerden çıkartmak suretiyle ortada bırakması asla kabul edilemez. Ne kültürümüze ne de milletimizin değerlerine yakışır bu hareketler. Biz hiçbir insani konuya, oy potansiyeli gözüyle bakmadık. Ülkemizin her bir köşesindeki vatandaşımızın ihtiyacı ve sorununu çözerken bize oy vermiş ya da vermemiş diye bir kriterimiz olmadı." dedi.

Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile olmadığını belirten Çavuşoğlu, "14 Mayıs’ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hazırız." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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