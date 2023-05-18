Aksu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

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ANTALYA (AA) - Aksu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Çalkaya 75. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte, çeşitli gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

Etkinliği izleyen, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, öğrencilerin bayramlarını kutladı.

Veliler ve vatandaşlarda gösterilere ilgi gösterdi.

Gençlik Haftası kapsamında etkinliklerin diğer okullarda da devam ettirileceği belirtildi.







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