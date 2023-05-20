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Züccaciye sektöründe 7 milyar dolarlık ihracat hedefi

AA

Züccaciye sektöründe 7 milyar dolarlık ihracat hedefi

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Geçen yıl ev ve mutfak eşyalarında 6,1 milyar dolarlık yurt dışı satışına imza atan züccaciye sektörü, bu yılı 7 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyor.

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Buluşmaları Zirvesi'ne katılan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, sektörün ihracatını artırmak, Türk ürünlerini dünyanın her yerine gönderebilmek için yurt içinde ve yurt dışındaki fuarlarla yerli üreticilerle yabancı alıcıları buluşturduklarını söyledi.

Yıl içinde İngiltere, Kanada, Vietnam ve Avustralya'ya gideceklerini anlatan Öksüz, Ticaret Bakanlığının sunduğu destekler sayesinde tüm organizasyonlarda yer alabildiklerini dile getirdi.

Sektör olarak bugün 150'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresine gidersek gidelim, bir porseleni, bir kaşığa, çatala baktığımız çoğunda Türk ürünlerini, Türk markalarını görüyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Züccaciyede en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 8'inciyiz. İnşallah 5 yıl içinde hedefimiz önümüzdeki Polonya ve Hollanda'yı geçerek ilk 5 arasında yer almak. Bu tür organizasyonlarla, üyelerimizin yatırımlarıyla hedefimize ulaşmaya gayret ediyoruz."

- "Suudi Arabistan ve Kuveyt'e ihracat artıyor"

Hem pazar sayısını hem de pazarlardaki payı artırmak istediklerini anlatan Öksüz, özellikle ABD ve Afrika ülkelerini önemsediklerini bildirdi.

Dış politikadaki gelişmelerin de ihracata pozitif yansıdığına işaret eden Öksüz, "Son bir yıldan beri özellikle Suudi Arabistan'la olan ilişkimizi düzeltiyor olmanın sektöre önemli bir ivme kattığını, birçok firmamızın Suudi Arabistan'la, Kuveyt'le ticaretinde krizden önceki ortamlara yavaş yavaş geldiğini söyleyebilirim. Bu yıl da 10'uncu ayda Suudi Arabistan'a bir ticaret heyet düzenlemeyi düşünüyoruz. Çünkü buradan gelen rakamlar gerçekten bizleri mutlu edecek." diye konuştu.

Öksüz, geçen yılı 6,1 milyar dolar ihracatla kapattıklarına değinerek, bu yıla özellikle ocakta iyi başladıklarını ancak yılın ilk çeyreği rakamlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir daralma yaşandığını belirtti.

Bunun da döviz kurlarından kaynaklandığını vurgulayan Öksüz, "Yıl sonu için 7 milyar dolarlık bir hedefimiz var, bunu da yakalayacağız. Biz ülkemiz için, ülke ihracatımıza katkı sağlamak için, üreticilerimizi dünyadaki önemli firmalarla bir araya getirmek için verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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