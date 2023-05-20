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ANTALYA (AA) - Antalya'da "Cornelia Hotels – Enda Sport 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Texas Scramble Golf Turnuvası" yapıldı.



Enda Sport işbirliğiyle düzenlenen turnuva Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirildi.



Turnuvada 74 amatör golfçü şampiyon olmak için mücadele etti.

Bir gün süren turnuvada Hasan Ceylan ve Başak Ünal'dan oluşan Team Carya takımı birinci oldu.



Mehmet Sönmez ve Mesut Korkmaz'dan oluşan Team Ice takımı ikinciliği, Mert Yeğinaltay ile Birand Kaya ikilisinden oluşan Team Kaya takımı da üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada çukura en yakın vuruş ödülünü Birand Kaya, en uzun vuruş ödülünü ise Cengiz Gülmez kazandı.

Düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verildi.



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