Alanya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.E'nin (23) kullandığı 07 LFS 68 plakalı kamyon, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki çevre yolunda, Sultan Demirel (33) idaresindeki 07 AUP 103 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Demirel'in cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Kamyon sürücüsü B.E. ise gözaltına alındı.

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