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Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

AA

Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat'ta başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabı, Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladı.

Manavgat'taki Ilıca Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 69'u başpehlivan 1336 güreşçi katılıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler, ligin açılış etabında bir araya geldi. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler çekişmeye sahne oluyor. Sporcular bugün eleme müsabakalarında ilk 16'ya kalmak için ter dökecek.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin açılış etabının Manavgat’tan başladığını ve bu yıl 10’uncusu düzenledikleri Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni kente ve ata sporuna yakışır etkinliklerle zenginleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl ilk defa yağlı güreşler öncesi 'Yörük göçü' etkinliği düzenlediklerini ifade eden Sözen, "Bizler Yörük kültüründen gelen insanlarız. Bu topraklar, ata sporuna önem veriyor ve seviyor. Bizler de bunun bilinciyle çalışmalar yürüttük. Ne kadar doğru adımlar attığımızın karşılığını da federasyon tarafından aldık. Bu yıl güreşlerimiz dolu dolu etkinliklerle Manavgat’a yakışır bir şekilde gerçekleşecek." dedi.

Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri, yarın çeşitli kategorilerde yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Manavgat'ta ilk sezonu başlayan CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi; 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 22-23 Temmuz'da Ordulu Mustafa Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri, 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri'yle devam edecek ve şampiyon, 2-3 Eylül'de 63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde belli olacak.


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