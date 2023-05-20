Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Othello" sahnelendi

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ANTALYA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından "Othello" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in kaleme aldığı, Vlad Trifaş'ın yönettiği oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyunun dekoru Murat Gülmez, kostümleri Fatma Sarıkurt, ışık tasarımı Sinan Mahçup, müzikleri ise Vlad Trifaş imzası taşıyor.

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali,​​​​​​​ 26 Mayıs'ta sona erecek.

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