Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson, Wright

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin, Biglia, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Deniz Türüç, Keny





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

3. dakikada Fredy'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Ndao'nun pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Meşin yuvarlağı bir kez daha önünde bulan Larsson'un şutunda top, üstten auta çıktı.

18. dakikada Fernando'nun sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla kaleye gönderdiği şuta müdahale eden kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

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