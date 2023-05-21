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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da tanıtım vakfı toplantısında konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da tanıtım vakfı toplantısında konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tarihinde ilk kez çok yoğun ve etkili tanıtım yapmaya başladığını belirterek, "200 ülkede Türkiye tanıtım yapıyor." dedi.

Bakan Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile katıldığı Kemer Yöresel Tanıtım Vakfı (KETAV) Toplantısında yaptığı konuşmada, beş yılda beş büyük radikal krizle karşı karşıya kaldıklarını ve hepsini bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi.

Salgın sürecinde aldıkları tedbirlerin İngiltere pazarında büyümeyi sağladığını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Demek ki sektör ve devlet el ele verirse, doğru politikalar, doğru zamanda uygulanır, doğru kararlar alınırsa çok da etkilenmiyor. Sonuçlar hep pozitif olarak geliyor. Bu beş yıla baktığımızda krizler dışında rekorların da kırıldığı, en çok turistin geldiği beş yıl oldu. Gelirlere baktığınızda en çok rekor 2019'da kırıldı 38,9 milyar dolar. Bir de geçen sene kırıldı 46 milyar dolar. 'Türkiye 2023'te 50 milyar dolar gelir elde eder mi?' derken aslında 2022'de Türkiye 50 milyar dolara yakın geliri elde etmiş. En büyük krizlerle boğuştuğumuz ama en büyük sayıları yakaladığımız yıllar olmuş. Demek ki Türkiye doğru işler yaparak, krizleri yönetmeyi öğrenmiş."

Ersoy, bunların sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının politikalarıyla yönetilmiş, alınmış sonuçlar olmadığını belirterek, çok uyumlu bir hükümet sistemiyle uyumlu kabineyle herkesin üzerine düşen görevi yapması sonucu bunun başarıldığını vurguladı.

Turizmdeki hedeflerinin Türkiye'yi ilk beş ülke arasında tutmak ve daha yukarılara taşımak olduğuna dikkati çeken Ersoy, bunu başarmak için uyumlu bir hükümet politikası üretmenin önemli olduğuna işaret etti.

- "Terörle mücadele ülke sınırlarının ötesine taşındı"

Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadeleyi sınırlarının ötesine taşıdığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hatırlayın terörün yurt içinde yoğun olduğu dönemleri, ağzımızla kuş da tutsak hiçbir sonuç alamazsınız. Zikzak çizersiniz, size o turisti getirtmezler. Türkiye, bu dönemde çok başarılı terörle mücadele politikası uygulamış. Terörle mücadeleyi sınırlarının dışına çıkarmayı başarmış. Terörle mücadele sınırın dışına uzun vadeli vizyon ve bakış açısı, yoğun çalışmayla taşındı. Savunma sanayisi politikalarını değiştirmeniz gerekiyor. Terörle mücadele bugüne kadar sınırın ötesine neden tanışamadı? Çünkü savunma sanayisi politikanız olması gerekiyor. Savunma sanayindeki payımız yerli ve milli oranımızı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktı."

Bakan Ersoy, savunma sanayisi bağımsız olduğunda terörle mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü, teknolojinin de geliştirildiğini ifade etti.

Antalya'ya gelen turistin yüzde 90'ına yakının aile olduğuna değinen Ersoy, çoluk çocuk tatile çıkan turistin gittikleri şehirlerde hastane altyapısına da baktığını söyledi.

- "Kaldığımız yerden yola devam edeceğiz"

Havalimanlarından arıtma tesislerine çok fazla yatırım yapıldığını belirten Ersoy, "Bu işler konuşarak değil, yaparak oluyor. Tanıtımla ilgili doğru çalışma yapılamamıştı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurduk. Türkiye tarihinde ilk kez çok yoğun ve etkili tanıtım yapmaya başladı. 200 ülkede Türkiye tanıtım yapıyor. 'THY'nin uçtuğu her yer, hedef destinasyonumuz artık' dedik. Bizim için fark etmiyor, THY nereye uçuyorsa biz orada tanıtım yapağız, az da olsa turist trafiğini başlatacağız dedik ve pazar çeşitlemesi oldu." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin söylemlerine değinen Ersoy, "Lütfen seçim deyip gereksiz söylemlerde bulunmayalım. Gereksiz söylem de değil niyet beyanı o. Tarafsızlık ilkesini bozup, belirli bir pazarı çekerseniz bu bir sezonluk geri çekilme olmaz, o hasarı tamir etmeniz 5-6 yıl sürer. O kayıplara hazır olmanız lazım. İnşallah 29 Mayıs'ta nihai sonuç alınacaktır. Kaldığımız yerden yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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