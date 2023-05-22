Elmalı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Elmalı ilçesinde hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede "insan ticareti" yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişiyi operasyonla yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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