EHF kupasını kazanan Konyaaltı Belediyespor'da hedef Süper Lig şampiyonluğu

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ANTALYA (AA) - Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor Takımı, Süper Lig'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacağı play-off yarı final serisi ikinci maçına odaklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre EHF kupasını kazanarak bu alanda bir ilke imza atan "Mavi Kelebekler", yönünü Süper Lig şampiyonluğuna çevirdi.

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 37-31'lik skorla mağlup eden Konyaaltı, ikinci maçı yarın saat 16.00'da kendi evinde oynayacak.

Antalya ekibi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanacak karşılaşmada galip gelmesi halinde tur atlayarak Yalıkavak-Kastamonu galibi ile final oynayacak.

Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Süper Lig şampiyonluğunu da istediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporculara başarılar diledi.

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