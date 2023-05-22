Antalyaspor Bisiklet Takımı Bodrum’da yarıştı

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ANTALYA(AA) - Antalyaspor Bisiklet Takımı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Bodrum Halikarnas Granfondo yarışına katıldı.



Antalyaspor Kulübü Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Yat Limanı'ndan başlayan yarışların uzun parkur ayağına 5 sporcu ile katılan Antalyaspor Bisiklet Takımı sporcularının tamamı yarışları kendi kategorilerinde ilk dört içerisinde bitirmeyi başardı.

Toplam parkur uzunluğu 96,8 kilometre olan ve zorlu tırmanış etaplarına sahip olan yarışa katılan kırmızı beyazlı bisikletçilerden Nuri Acar ikinci, Turgay Germen ve Levent Çetinkaya üçüncü olurlarken, Adil Deniz Karacagil ve Devrim Ardıç da dördüncü sırayı alarak başarılı bir şekilde bitiş çizgisine ulaştılar.

Bodrum'da kendi yaş kategorilerine göre elde ettikleri dereceler ile bir ikincilik, iki üçüncülük ve iki dördüncülük alan Antalyalı bisikletçiler, haziranda Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda pedalları kürsü hedefiyle çevirecek.

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