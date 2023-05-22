ANTALYA(AA)- Kepez Belediyesince eski Dokuma Fabrikası'na enerji sağlayan trafo binası restore edilerek oluşturulan Cemil Meriç Kütüphanesi'nin 2. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün 2021 yılında eski Dokuma Fabrikası’na enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kütüphanesi’nin yıldönümü "2. Okur Buluşması ve Pilav Günü" etkinliğiyle kutlandı.

Cemil Meriç Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinlik okurlar ve kitap bağışçılarını buluşturdu. Katılımcılar, müzik dinletileri ile doğayla baş başa kalma imkanı buldu.

Etkinliğe katılan Başkan Tütüncü, okurlar ve kitap bağışçılarının buluşma heyecanına ortak oldu.

Cemil Meriç Kütüphanesi’nin Kepez’in ilk kütüphanesi olduğunu belirten Tütüncü, şunları ifade etti:

"Bu kütüphane 130 bin kitabı olan bir kütüphane Hatay’dan Muğla’ya kadar, üniversiteler de dahil kitap koleksiyonu en zengin kütüphane. Kepez’e 21 tane kütüphane kazandıran anlayışın mayalandığı bir çalışma bir proje. Bu kütüphaneden sonra 20 tane daha kütüphane yaptık. Biz, hayatta en hakki mürşit ilimdir, fendir, ülküsünün peşinden gidenleriz. Biz, hayatta en önemli şeyin ilim olduğu bilinciyle, 'beşikten mezara ilmi arayın' öğüdünün peşinden gidenleriz. Biz, kitaplarla bir medeniyet kuran, kitaplara hürmet eden bir mazinin temsilcileriyiz."

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