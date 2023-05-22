Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı Aksu'da kutlandı

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ANTALYA (AA) - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı Aksu ilçesinde kutlandı.



Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılında Aksu Tapu Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi.



Şahin, özverili çalışmalarından dolayı Tapu Müdürlüğü personelini kutladı.



Başkan Şahin, ayrıca günün anısına Aksu Tapu Müdürü Atila Atalay'a çiçek verdi.

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