Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 253 zanlıdan 33'ü tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 253 zanlıdan 33'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı ilçe başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda bir dizi operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 563 gram esrar, 1506 uyuşturucu hap, 1151 gram metamfetamin ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti, 2313 sayılı kanuna muhalefet yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından yakalanan 253 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 33'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.





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