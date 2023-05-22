Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ANSİAD toplantısında konuştu:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunu 12 aya yaymayı ve sezondaki kısıtlamaları kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, "Elimizde yeterli potansiyel var, yeterli ihtiyacı karşılayacak ürün var." dedi.

Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile katıldığı Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 100 yılda bir olabilecek çok büyük krizler olmasına rağmen Türkiye'nin bu süreci iyi yönettiğini söyledi.

En büyük sorunlarla karşı karşıya oldukları dönemlerde en büyük rekorları kırdıklarının altını çizen Ersoy, "Türkiye, krizi fırsata çevirmeyi başaran bir ülke oldu." ifadesini kullandı.

Terörün sınırların dışına taşınmasının turizme sağladığı katkıyı anlatan Ersoy, "İstikrarlı turizmin büyümesini sağlamak için 20 yılda atılan adımlar, terörle mücadelenin sınırların dışına taşınmış olması bizim açımızdan ilk adım oldu." diye konuştu.

Ersoy, savunma sanayindeki yerli ve milli oranın yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığını, salgın döneminde krizleri fırsata çevirdiklerini vurguladı.

Sağlıktan ulaşıma kadar her alanda yapılan yatırımların turizm için önemli olduğunu hatırlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, tanıtım politikasını değiştirdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Bizde yeni ama dünyada tanıtım ajansı 100 yıl önce kurulmuş. 1919'da ilk İtalya'da kurulmuş. Biz 2019'da Türkiye'de hayata geçirdik. Ajansla birlikte Türkiye turizmde dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke oldu açık ara. Türkiye 200'den fazla ülkede tanıtım yapıyor. Biliyorsunuz THY'nin 400'den fazla uçağı var. 330 noktaya direkt uçuş yapıyor. Dünyada hiçbir hava yolu, hiçbir havalimanı 330 noktaya direkt bağlı değildir."

- "Dış politikada tarafsızlık ilkesine bağlı olmanız gerekiyor"

Dış politikada doğru adımların önemine işaret eden Ersoy, "Dış politikada tarafsızlık ilkesine bağlı olmanız gerekiyor. O zaman tüm pazarlarda hava yolu trafiğiniz açık olur, 200 ülkeden turist almaya başlarsınız, pazar çeşitliğini yakalarsınız, bölgesel eşitsizliklerden en az etkilenen ülke olursunuz." dedi.

Ersoy, turizmde seçim sürecinde talihsiz açıklamaların olduğunu, bunun sonuçlarının en çok da Antalya'yı etkilediğini dile getirdi.

Bugüne kadar getirilen istikrarın devam ettirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"O zaman bu yıl koyduğumuz 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine rahatlıkla yetişiriz. 2028 için belirttiğimiz 90 milyon turist 100 milyar dolar gelir hedefine rahatlıkla gelebiliriz. Eskiden ütopik gibi gözüküyordu artık herkesin inandığı ulaşılabilir hedefler. Türkiye için geç kalınmış hedefler. Türkiye potansiyel olarak, diğer ülkelere göre kıyaslandığında en fazla turizm potansiyeli olan ülke. Sadece deniz, kum, güneş değil, arkeolojisi, tarihi her şeyiyle sadece Antalya'sı ile değil 81 vilayetiyle öne çıkıyor. Yeni yaptığımız politika ve gelişim programları sayesinde turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz. Ürün çeşitliliğini ilk etapta 50'ye çıkardık. Daha sonra aşamalı şekilde Türkiye 100 ürünle piyasaya lansman yapacak. Amacımız turizm sezonunu 12 aya yaymak, sezondaki kısıtlamaları da kaldırmak. Elimizde yeterli potansiyel var, yeterli ihtiyacı karşılayacak ürün var. Program dahilinde tanıtmamız gerekiyor."

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