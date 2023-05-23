Finike Devlet Hastanesinde hastalara ozon tedavisi uygulanıyor

ANTALYA (AA) - Finike Devlet Hastanesinde uygulanan ozon terapisiyle hastalar tedavi ediliyor.

Hastane başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Sağlık Bakanlığı sertifikalı ozon terapi uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, hastalarla seans planlamasını ilk görüşmede yaptıklarını belirtti.

Uygulama türü, süresi ve uygulama yapılan bölgenin, rahatsızlığın türüne göre farklılık gösterebildiğini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bazı durumlarda hastalarımız ilk seansta bile tedavinin etkilerini fark ediyor. Bu terapi, sağlık sorunlarının giderilmesinde olduğu kadar yaşam kalitesinin artırılmasında da oldukça etkili yöntemdir. Ozon terapinin de içinde bulunduğu Batı Antalya'daki kamu hastaneleri içinde ilk ve tek olan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitemiz tecrübeli ve uzman hizmet kadrosuyla halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir."



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