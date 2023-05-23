Vali Yazıcı, kaymakam adaylarını kabul etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 111'inci dönem kaymakam adayları Emre Akçay, Fuat Sözer, Mintaha Sarıkaya ve İsmail Yüksek'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da staj için görevlendirilen kaymakam adaylarıyla sohbet edip tecrübelerini paylaşan Vali Yazıcı, "Ülkemizin, milletimizin, medeniyetimizin hizmetkarı olmak için bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Meslek hayatınız boyunca şunu sakın unutmayın, bizler vatandaşlarımıza hizmet etmek için buradayız. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Ankara Hukuk Fakültesini 3 yılda bitirerek 111'inci dönemin en genç kaymakam adayı olarak Antalya Valiliğinde göreve başlayan Yüksek ile bölüm birincisi Sarıkaya'yı ayrıca tebrik etti.

Kaymakam adayları da Yazıcı'ya iyi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

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