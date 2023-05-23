Antalya'dan Kahramanmaraş'a tırla gıda yardımı gönderildi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı Antalya Şubesi ve Antalya İl Müftülüğünün organizasyonuyla depremzedeler için kısa sürede toplanan kuru gıda ve sebzelerden oluşan yardım, tıra yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.



Hayırseverlerin bağışladığı kuru gıdaların yanı sıra Aksulu üreticilerin seralarından toplanan domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, fasulye, kavun ve karpuzların yer aldığı yardımların bulunduğu tır, İl Müftü Yardımcısı Selim Yazıcı'nın yaptığı duanın ardından uğurlandı.

Yardımların organize edilmeye devam edileceği, hayırsever Antalya halkının bağışladıkları yardımların depremden zarar gören diğer illere de gönderilmeye devam edileceği bildirildi.



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