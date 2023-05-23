"Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" tiyatro oyunu sahnelendi

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ANTALYA(AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi üyelerinden oluşan tiyatro atölyesince sahnelenen "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç" oyunu alkış aldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'ne devam eden yaşlı bireylerden oluşan tiyatro atölyesi dördüncü oyunlarını sahneye koydu.

Tiyatro eğitmeni Ali Aytuğ'un yönetmenliğindeki iki perdelik oyun "Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç " Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatroseverler ile buluştu.

Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi Tiyatro Atölyesi'nden 20 kişinin rol aldığı oyun, seyirciden büyük beğeni topladı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yazdığı iki perde komedi oyununda,1910 yılının İstanbul’unda Halley Kuyruklu Yıldızı’nın dünyaya çarpacağı söylentisi heyecan, korku, telaş ve dedikodu yaratır. Bu durumla eğlenmek üzere konferanslar yapan kültürlü ve zengin biri olan İrfan Galip ile mektuplaştığı esrarengiz kadın evliliğe doğru giden bir serüven yaşar. ​​​​​​​



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