Kepez Belediyesi Varsak'ta yeni kreş açacak

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ANTALYA(AA) - Kepez Belediyesi tarafından inşası tamamlanan 200 öğrenci kapasiteli Nasreddin Hoca Kreşi Varsak bölgesinde hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, çocuklara ve çalışan annelere yönelik bir projesi olan Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi, yeni şubelerle büyümeye devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tütüncü'ye son durum hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, dış cephe ve iç mekan tasarımında renkli boyaların kullanıldığı 3 katlı eğitim binasında, 10 sınıf, yemekhane, uyku odası, oyun alanı ve çok amaçlı salon bulunacağını belirtti.

Kreşi bu yılın son çeyreğinde hizmete açmayı planladıklarını aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:



"Belediyemiz tarafından Kepez’e, güzel bir okul öncesi kurum kazandırıldı. Nasreddin Hoca Kreşlerimizin 6. şubesini, Varsak bölgemize inşa ettik. Varsak kreşimiz, hem annelere hem de çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi ile okul öncesi eğitimde önemli bir kalite markası oluşturduk. Güzel bir mimari tasarımla, harika bir tefrişatla, çocuklarımıza cıvıl cıvıl bir eğitim yuvası oluşturduk. Nasreddin Hoca Kreşleri Varsak Şubesi, hem çalışan annelerimize, çocuklarımıza iyi gelecek bir eser hem de okul öncesi eğitime de değer katacak bir iş olacak."



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