Finike'de firari 2 hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde cezaevi firarisi 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 12'şer yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.P. ve İ.G'yi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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