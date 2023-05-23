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Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA

Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde tırın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Korkuteli'den Elmalı istikametine giden M.Ç'nin kullandığı 07 CUK 274 plakalı tır ile karşı yönden gelen R.D. yönetimindeki 07 APA 401 Plakalı otomobil Çukurelma Mahallesi geçişinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki H.D yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları Elmalı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilen yaralıların tedavisi sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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